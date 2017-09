Eesistumise üritusi korraldav Saskia Laasik arvab, et spetsiaalselt reedeseks kohtumiseks on ruume juurde tekitatud ligikaudu 150 ruutmeetri jagu. Peaasjalikult on need meediaga seotud ruumid, sest Kultuurikatlasse pääsevad tõesti vaid need, kes peavad. „Seal liiguvadki riigipead ja sinna on ligipääs ka korraldajatel päris piiratud,“ selgitab Laasik.

Niinimetatud meedialinnak saab alguse Linnahalli kaare alla püstitatud telgist, mis pole veel valmis. „Sealt saab vajalikud pääsuload... Siis tuleb minna läbi turvakontrolli,“ juhatab Laasik uudishimulikud ajakirjanikud läbi ruumide, kus pole veel mööblit. Saali moodi näivas osas seisavad juba kiletatud põrandale seatud lauad ja toolid – see on ajakirjanikele mõeldud tööruum. Hämar ja rõske, kuid sisekujundaja Ott Kangur lubab, et enne ajakirjanike saabumist köetakse ruum soojaks ning soojust ja kodutunnet loovad ka elusad puud ja kanarbikud.

EHITUSJÄRGUS: Linnahalli alla rajatud ajakirjanike tööruum mõjus kolmapäeval veel tühja ja kõledana (Alar Truu)

Tunduvalt soojem näib olevat igapäevaselt bensiinijaamana toimiva hoone taga üksteise peale ja ritta seatud 30 sinises soojakus. Soojakute kõrval on kaks suurt telki. Kõik taas jällegi meedia tarbeks loodud. Seal hakkavad toimuma pressikonverentsid – paljud samal ajal. Olulisim pressikonverents on telkidest suurimas. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise meedianõunik Piret Seeman näitab käega sinise kattega kaunistatud seina suunas: „Siia tulevad kolm kõnepulti, kus hakatakse andma pressikonverentsi,“ sõnab ta, et nende taga saavad sõna peaminister Jüri Ratas, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

KILETATUD KONVERENTSISAAL: Sinise seina taustal hakkavad külg külje kõrval seisma Jüri Ratas, Donald Tusk ja Jean-Claude Juncker. (Alar Truu)

Kõrgete külaliste sisenemistee nii pidulik pole: see on kitsuke uks telgi tagaosas, mis lubab neil esmalt siseneda kõnepultide taha jäävasse puuderdamisruumi. Sellest pidulikum hetk on külaliste sisenemine Kultuurikatlasse. Seeman ja Laasik hakkavad Kultuurikatla peasissekäigu eest ühtäkki midagi otsima. Nad näitavad vaevumärgatavat asfaldile joonistatud kolmnurka. „Kogu kolonn peatub siin,“ osutab Laasik kolmnurgale, „ja Angela Merkel tuleb välja siit!“ Külaliste saabumise ajaks kaetakse kolmnurgast peaukseni jääv asfalt sinise vaibaga. Hinnanguliselt on teekond peaukseni vähemalt paarkümmend meetrit pikk. „Kõik see ala on meedia kasutuses,“ tõmbab Laasik sõrmega piki kujutletava vaiba serva.

Näidatakse tehissüdant ja isejuhtivat autot

Kõigi 31 kõrge külalise saabumine võtab aga aega, mistõttu on ootajatele mõeldud suupisted ja veel kaks telki, mis tuubitud täis kõiksugu imevidinaid. Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi digilahenduste nõunik Valdek Laur selgitab, et kuna tippkohtumise ajal hakatakse arutama tehnoloogiaga seotud teemasid, siis on selleks, et tuua näiteid, millest jutt üldse käib, loodud näituseala. Riikide esindajad saavad siin tutvuda näiteks 3D-printeri abil valminud tehissüdamega, robotkäega. Lauri loetelu jääb aga hetkeks pooleli, sest tema eest kõnnivad mööda kaks tolmust meest, kes veavad kolme suurt tolmuimejat ja vähemalt kuut tolmuimeja toru.

Mis on kõige vägevam eksponaat? „Isejuhtiv Audi on üks vägevamaid, sest see avalikustati alles mõni nädal tagasi Frankfurdi automessil,“ löövad Lauri silmad särama. „Vabandage, kas tohib segada?“ kõlab kellegi madal hääl. „Meie [välja lõigatud] ei tohi filmida ega ühtegi asja siit avaldada enne laupäeva. See on kõik väga salajane värk, mida me siin teeme. Saladus saab otsa reedel, kui siin üritus on,“ sõnab saladuslik mees ja sammub eemale.

ISEJUHTIV AUTO Et kohtumisele tulevad külalised saaksid paremini aru, millest jutt käib, tehakse neile näitusesaal, kuhu toodi Saksamaalt ka isejuhtiv auto. (Alar Truu)

Kuigi kogu maja näib valmistuvat reedeseks kohtumiseks, käib kolmapäeval teinegi kohtumine, mistõttu pole tavapärases ministrite tööruumis veel vajalikke ümberkorraldusi tehtud. "Kohtumiste saal tuleb ebatavapärane: see tuleb tugitoolides,“ teab Laasik juba lubada. „Tugitoolid ja väikesed lauad, sest meil on mitteametlik tippkohtumine.“ Laasiku sõnul soovitakse nii luua vabamat keskkonda. „Me ei kanna üle ka teistele delegaatidele, mida nad räägivad, et nad saaksid rääkida avatult ja nii, nagu nad tegelikult mõtlevad. Ilma ühegi üleliigse kõrvata. See hõlmab ka nende endi nõunikke.“

Taaskasutatud söögilaud

Ainsad, kes presidentide ja tähtsate Euroopa Liidu tegelaste omavahelisi vestlusi kuulevad, on tõlgid, kuid sedagi eraldi ruumis. Arvukate tõlkide tarbeks tehti tavapäraselt pressikonverentside saalina toimiv ruum kahekordseks. „Tõlgid tulevad kõik Brüsselist kohale,“ teab Laasik. „Neil on omad tingimused, milles nad on nõus töötama,“ ütleb ta ja lisab, et selline lahendus leiti pärast pikki läbirääkimisi. Kui võiks mõelda, et vähemalt lõuna on külalistel linnaga tutvumiseks vaba, siis selle asemel on neil ühine töölõuna. „Seal on aruteluteemad, seal on esinejad ja see toimub siinsamas katelde saalis.“ Laasik näitab kiletatud vaibale pandud hiiglaslikku tolmust lauda. „Tegemist on taaskasutatud lauaga. See on NATO tippkohtumise laud, mis oli Tallinnas. Kuna see on ümar laud, siis mõtlesime, et ei hakka uut tegema ja võtame selle, mis on,“ selgitab ta. Laud kaunistatakse eesistumise logodega.