Selle sügise suur moevärv on punane oma mitme varjundiga. Moemaailma tähed armastavad end koguni pealaest jalatallani just sellesse kirglikku värvi riietada. Jalanõud muutuvad sügisel madalamaks ja mugavamaks, et kenasti uutele kohtumistele üle lompide lennata. Ülerõivad on soovitavalt pisut suured ning kuskile ei ole endiselt kadunud lustakad kihid ja voldid.

Moelõuna Debenhamsis. (Meisi Volt)