„Karpakala on nagu põrsas, ta tuhnib põhjas juurikad üles ja aitab meie järve põhja puhastada, et see kinni ei kasvaks,“ ütles Maardu linnapea Vladimir Arhipov läbi terve Eesti kohalike kalameeste rõõmuks Maardu järve rännanud 600 uusasuka kohta. „500 eurot - ma ka ise imestasin, et see nii väike summa on,“ märgib meer vastuseks selle aktsiooni maksumuse kohta. See teeb 0,83 eurosenti ühe järve puhastaja kohta.

Maardu järve lasti 600 pisikest kala. Kalamehed rõõmustavad.

(Robin Roots)

Maardu järve uusasukad pärinevadki Vaba Kala kalafarmist, on valdavalt 25-50 grammi raskused ning kuni 5-10 sentimeetri pikkused. Linaski maimud transporditakse hapnikuga rikastatud vett sisaldavate kilekottidega (ca 100-200 linaskit kotis) ning valatakse veepiiri lähedal otse järve. Enne maimude vette laskmist ühtlustatakse vee temperatuurid anumates ja järves, et tagada kaladele sujuvat üleminekut kunstlikust keskkonnast loodulikku.

Maardu järves on varasemate talvede jooksul esinenud hapnikuvaegust ning paraku ka erinevate kalaliikide suremust. „Kalad on oluline osa järve ökosüsteemist, selle tõttu teeme kõik selleks, et hoida Maardu järves looduslikku tasakaalu,“ sõnas linnapea. „Linask on levinud kala kogu Eestis ning on liigina väga vastupidav - talub väga edukalt hapnikuvaest ja haput vett. Samuti on linask kõrgelt hinnatud maitsva liha tõttu kalameeste seas, selletõttu meiepoolne valik sai langetatud linaski kasuks,“ lisas ta.

Maardu järve lasti 600 pisikest kala. (Robin Roots)

Linask on karpkalaliste seltsi kuuluv mageveekala, mis eristub teistest veekogu asukatest oma küllastunud kuldse värvi poolest. Linask on väga vähenõudlik kala ja talub hästi nii vee happelisust kui ka madalat vee hapnikusisaldust. Maardu järve toitainerikkus peaks tagama linaskile enam kui piisava loodusliku toiduvaru. Enne suguküpseks saamist kasvab linask üpris kiirelt, igal aastal suureneb tema pikkus umbes 6 cm, hiljem selline kasvutempo aeglustub. Viiendal eluaastal saavutab ta pikkuse 30 cm ja kaalu 900–1200 g. Kaheksandal aastal on tema kaal umbes 2 kg, pikkus üle 40 cm.