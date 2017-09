Konguta inimeste seas tekkis paanika, et külavahel sõidavad ringi kuldse Volvoga mehed, kes ihuvad hammast nende kodudes leiduvale varale. Selgub aga, et tegemist oli teleteenuseid pakkuvate müügimeestega.

Facebookis on sadu korda jagatud postitust, milles hoiatatakse Konguta inimesi Volvoga liikuvate meeste eest. Teates väidetakse, et kuigi mehed pakuvad näiliselt inimestele teleteenuseid, siis tegelikult on ilmselt tegemist petturite või röövi kavatsevate inimestega: istuvat ju ühes autos konkureerivate ettevõtete Starmani ja Viasati müügimehed. „Osa seltskonnast käib inimeste uste taga ja teised jälgivad ümbrust ja vaatlevad. Kardan, et tegemist on varagatöö vaatlejatega, kes koguvad infot, kust mida saab,“ paanitseb postituse algataja.

Starmani esindaja ütleb, et nende firma pole Konguta kandis teenuseid pakkumas käinud. Viasati pressiesindaja Karin Laurima kinnitab aga, et nende otsemüügiinimesed käisid tõesti 16. septembril Kongutas ukselt uksele müüki tegemas. „Neil olid tööriided seljas, töötõendid kaasas. Nad pakuvad vaid Viasati teleteenust, kuid inimesed võivad teinekord erinevad teenusepakkujad segamini ajada, mis on mõistetav. Müügiinimesed sõitsid tõesti Volvoga ning kohtusid ka politseiga, kes kontrollis dokumente, tõenäoliselt ka töötõendeid ning segadus lahenes,“ räägib Laurima. Ta selgitab, et Viasatil on küll olemas äratuntavate kleebistega buss, millega töösõite tehakse, kuid sessoonselt töömahu suurenemise tõttu võivad müügiinimesed sõita ka eraautodega, millel puuduvad Viasati kleebised. Laurima soovitab inimestel, kel tekib kahtlus, kas tegemist on müügimehega, küsida alati töötõendit. „Inimesed on isegi Viasati infotelefonil helistanud ja uurinud, kas tema juurde tulnud inimene on meie töötaja. See on täiesti normaalne.“

Kongutas Viasati müügimeestega kokku puutunud Õie ütleb, et tema küll neid pättideks ei pidanud. „Meie maja ees see auto seisis jah. Noormehed oli soliidselt riides. Nad polnud absoluutselt pättide mööda.“ Õie tuhnib natuke aega korteris ringi ja leiabki sel päeval saadud reklaami üles. „Selline ilus läikiv reklaam, telefoninumber on ka peal, ükski pätt oma numbrit ju ei kirjutaks.“

Tartumaa piirkonnapolitseinik Alik Säde tõdeb, et viimastel päevadel on kohalikud elanikud Konguta vahel ringi liikunud kahtlasest sõidukist teada andnud. Politseile teadaolevalt ei ole seni võõrastesse hoovidesse tükkivad müügimehed end kellegi elamisse jõuga sisse pressinud. Ka ei ole täna politseil infot, et keegi oleks müügimeeste tegevuse tõttu kahju kannatanud. „Küll aga rõhutan, et kui inimene tõesti tunneb, et mõni sõiduk ja selles olevad inimesed võivad tema või naabruses elavate inimeste varale ohtu kujutada, siis tuleb võimalikult kiiresti teha kõne häirekeskusesse ja kahtlase sõiduki number üles märkida. Vähemagi kahtluse korral soovitame sõiduki eritunnused, värvi ja margi üles kirjutada ja võimalusel seda ka fotografeerida. Selliselt talitades on tähelepanelikust kogukonnaliikmest politseile suur abi,“ selgitab Säde. Ta lisab, et politseisse teatamise kiirus on määrava tähtsusega. „Kui kahtlane sõiduk ja isik viibib veel piirkonnas, on tema kontrollimise võimalus suur. Kui teade tuleb tunde või isegi päevi hiljem, on politseil keeruline midagi ette võtta“, tõdeb piirkonnapolitseinik.