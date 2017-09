Aeg on faktitäpsus uuesti au sisse tõsta, kirjutas meediaekspert Raul Rebane Postimehes, hoiatades Eestiski laialt leviva kommunikatsioonimeetodi eest, kus oma tõde üritatakse kaitsta vale abil. Täiesti nõus – netiajastu uudistetulv on suur ja oskuslikult infokillukesi valides ei pea isegi otseselt valetama, et jõuda järelduseni, millel pole tõega palju pistmist. Rebane nimetab seda veendunud oletamiseks.

Kas juhuslikult või mitte, toob ta esimese näitena praegugi tulipunktis oleva kempluse Rail Balticu ümber. Oletamise maailmarekordi tiitli saab Mati Hint, kes 25. aprillil Tallinna TV saates „Otse kümnesse“ tõi raudteevastase argumendina esile fakti, et trassi ehituseks on vaja 17 miljardit kuupmeetrit kruusa, mida Eestis ei jätku. Rebane pahandab, et keegi ei märganud tuhandekordset viga, sest tegelikult peaks jutt käima miljonitest, mitte miljarditest.

Rebane jätab oma tõde kaitstes nimetamata, et Mati Hint parandas oma vea ära tolles samas saates vaid viis minutit hiljem. Jutt tohutust kogusest jääb sellegi poolest jõusse.

Kas tõesti jätab meediaekspert sellise asja mainimata juhuslikult? Ja juba kirjutabki Kärt Anvelt Eesti Päevalehes, et valitsuse juures Rail Balticu koordinaatorina tööle asuva Siim Kallase ülesanne on ümber lükata Rail Balticu kohta levitatavaid valesid nagu näiteks see, et trassi ehituseks ei ole vaja 17 miljardit kuupmeetrit liiva ja kruusa, vaid 15 miljonit.

Kui eksitavat informatsiooni korrata ja kinnistada, siis muutub see usutavaks ja faktiks. Seda peaks meediaekspert hästi teadma. Veendunud eksitamine on alatum kui veendunud oletamine, mille käigus viga parandatakse.