Politsei palub kodanike kaasabi selgitamaks eile Tartumaal Kambja vallas metsa läinud ning sestpeale kadunuks jäänud 44aastase Arnoldi asukohta.

Täna ennelõunal teatati politseile, et eile õhtul Kambja vallas metsa läinud Arnold ei ole koju tagasi tulnud. Niisamuti anti politseile teada, et mehe mobiiltelefon on välja lülitatud ning lähedastel pole õnnestunud seetõttu mehega kontakti saada, edastas Lõuna prefektuur.

Mehe otsingutega alustanud politsei leidis esmalt Kambja vallas metsa äärest mehe sõiduvahendi, ent Arnoldit selle läheduses ei olnud.