Nüüdseks on Eesti jõudnud sinnamaale, et tavasigarettide kõrvale ilmunud e-sigarettidegi puhul arutab riigikogu sammude astumist, mis lõppkokkuvõttes peaksid viima nende leviku piiramiseni. Kuigi tänini vaieldakse selle üle, kas e-sigaret on tavasuitsuga võrreldes tervislikum või vähem tervist kahjustavam, on siiski ka nende kasutamise puhul tegemist sõltuvusega.

Ja kui riik on sihiks võtnud lisaks rahva tubaka suitsetamisest võõrutamisele ka muude tervisele mitte hästi mõjuvate pahede maksustamise – alkoholiaktsiis ja magusamaks – kaudu nende tarbimise vähendamise, siis pole mingit põhjust, et e-sigaretid peaksid olema erandiks.

Ükskõik kuidas e-sigarettide puhul ei reklaamitaks nende eeliseid tavasuitsude ees, on mõnuaine neil mõlemal sama – nikotiin. Kui e-sigaretiga ei saada tavasuitsuga kaasnevaid kopsukahjustusi põlemisjääkidest, siis vaevalt et keemiakokteili sissehingamine saab tervislik olla. Pealegi on paljude silmis üsna ebameeldiv tänavail ja bussipeatustes e-suitsetajate kopsudest läbi käinud magusate aurupilvede sunnitud sissehingamine või pelgalt nende nägeminegi.

Tavasuitsetamise puhul on suund võetud suitsupakkide ostjate silme eest ära peitmisele, kõrgele maksustamisele ja šokiteraapiale koos suitsetamisega kaasnevate eri vähivormide fotode kandmisega suitsupakkidele. Kaugemaks sihiks on nii mõneski riigis suitsetamise kui pahe täielik väljajuurimine ühiskonnast. Kuid polnudki see ju väga ammu, kui suitsu sai vabalt teha kohvikutes-restoranides ning mittesuitsetajate arvamus ei maksnud midagi.

Et trendikusele pretendeerivad e-sigaretid peibutavad limonaadiga segatud õllejookide ja siidri eeskujul oma magusa lõhnaga sõltuvussuhtesse ennekõike noori, siis on igati loogiline, et ka see harrastus liigitatakse muude riiklikku menetlemist vajavate pahede hulka. Kõrgem maksustamine vähendab tarbimist nagu ka tavasigarettide eeskujul piirangud müügikohtadele ja peibutavate lõhnaainete kasutamisele. Tootjate ja kauplejate protestid on ootuspärased, aga kui koalitsioon ja riigikogu pole reegleid karmistades end petta lasknud alkoholi- ja magusaärimeeste protestidest, siis pole just palju argumente, miks peaks e-sigarette kui pahet siidkinnastes kohtlema. Kuigi oleme e-riik, pole e-sigaretid asi, mille laia leviku üle peaksime uhkust tundma.