Neiud tahavad mehelt teada, et kummal neist on kobedam tagumik. Mees muutub häbelikuks ja ütleb, et ei tohiks sellises asjas üldse osaleda.

Näitsikud uurivad, et kas tal on sõbratar. Ta tunnistab ausalt üles, et tal on sõbratar, kellega nad on kaks aastat koos olnud.

Kogu tegevust vaatab pealt mehe sõbratar, kes ei näi kallima truuduse üle sugugi õnnelik olevat.

Hiljem tunnistas neiu, et oli oma meest tegelikult ise oma kolleegiga petnud. Nüüd lootis ta, et mees jääb vahele. Nii oleks naine saanud mehe ilma süütundeta ja hea põhjusega kohe maha jätta.