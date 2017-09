Esimesel korrusel juba kümnendat aastat elav Raimo rääkis, et tema ei näinud ega kuulnud midagi kahtlast ja magas rahulikult. „Ärkasin selle peale üles, et ribikardinate taga miski vilgub. Toanaaber ütles, et tulekahju on,“ ka Raimo ei tundnud mingit suitsulõhna.

Maja elanikud ei tea õnnetuse puhkemise põhjustest midagi ega taha ka ennatlikke oletusi teha. „Põlema läinud korteris elavat meest polnud põlengu hetkel kodus. Ta oli välja läinud, vist oli sõbral külas, käisin enne tema juurest läbi,“ ütleb Andrei. Samuti teisel korrusel kuus aastat elanud naised ütlevad, et las ekspertiis teeb selle kindlaks: „Jumal tänatud, et meie maja on kindlustatud. Meil on igal pool suitsuandurid ja valvekaamerad.“

Raimol läheb sotsiaalmajas juba kümnes aasta. (Robin Roots)

Maardu abilinnapea Ailar Lyra ütles, et taastamistööde lõpuni majutati kannatanud sotsiaalmaja teistele pindadele ja teise sotsiaalmajja üle tee. „Mis puutub taastamistööde finantseerimist, siis oluline on mainida, et tegu on linna omandis oleva majaga, mis on kindlustatud. Põlengu põhjust hindab päästeamet, samuti kindlustuse kahjukäsitlejad. Seejärel saab alles öelda, mis ajaks suudame antud elamispinnad taastada. Tegutseme meist olenevalt võimalikult kiiresti,“ selgitas ta. Erinevalt linnavõimudest pole maja valvelauas istuv komandant evakuatsiooniredelit testinud ja seda mööda majja sisenenud ajakirjanikega suheldes sõbralik, keeldub kommentaaridest ja palub lahkuda.

Põlenud sotsiaalmaja Maardus. (Robin Roots)

Teisipäeva hilisõhtul kell 23.57 teatati häirekeskusele, et Maardus Kallasmaa 12 põleb kolmekorruselise sotsiaalmaja üks teise korruse korter. Suits levis maja teistessegi ruumidesse. Päästjad evakueerisid majast viis inimest, osad tõmbredeli abil akende kaudu, osad toodi välja läbi trepikoja. Kiirabi toimetas haiglasse seitse kannatanut, kes olid hinganud sisse tulekahjust tekkinud suitsu, nendest üks oli kaotanud põlengu ajal ka teadvuse. Kohapeal anti esmaabi veel ühele inimesele.