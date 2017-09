„Victoria ja Abdul“ on humoorikas film pahurast kuninganna Victoriast ja tema vanaduspõlve silmarõõmust, India päritolu moslemist Abdul Karimist. Ehkki film on iseenesest kõigest kerge meelelahutus, on mõned filmi süžees tehtud valikud, aga ka filmis esitatud maailmavaated pisut küsitavad ning on ülemaailmse publiku seas kriitikat põhjustanud.

Alustame sellest, et film läheb jooksma, ilma et saaksime korralikult tutvuda meespeaosalise Abduliga (Ali Fazal). Näeme teda tööpostil vanglas - on ta ametnik või valvur? Järgmisel hetkel on pealtnäha lihtsast paberimäärijast saanud India tähtsaim isik, kes peab alamate nimel Suurbritannia monarhile kinkima väikese meene. Meie ei tea temast midagi, kui kuninganna - kes, tõele au andes, ei tea noormehest samuti mitte midagi - juba talle silma viskab ja nõuab, et kena nooruk teda järgmistelgi üritustel teenindaks. Rääkides silmadest - püha taevas, kus on selles filmis alles lähivõtteid inimeste nägudest! Selle järele puudub vajadus. Publik mõistab, et Victoria poeg Bertie (Eddie Izzard) on ema peale vihane ka ilma selleta, et tema punniaetud silmad sentimeetri kauguselt üles võetakse.

Kuninganna Victoria (Judi Dench, kes on kõrgeausust ka varem korra mänginud) on meeldivalt pahur, tujukas, tige ja jonnakas, umbes nagu võiks ette kujutada teda ka päriselus. Ühes tõeliselt heas kõnes loetleb kuninganna ka kõik oma isiksuse vead üles. Aga filmis on nii palju lahenduseta jäänud stseene ja ühest kõnest siiski ei piisa, et peategelaste keerulisi isiksusi avada.