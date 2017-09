Rääkides Jaapani toidust mõtleme tavaliselt sushi peale. Tegelikult on vägagi palju põnevaid Jaapani toite ning neid saab oma autentsuses proovida ka Eestis. Käisime neid mekkimas Yui restoranis ning kirjutasime välja, mis mõtteid need meis tekitasid.

Tallinnas Narva maanteel asuva restorani Yui eesmärk on luua side Jaapani ja Eesti vahel. Sõna "yui" tähendabki jaapani keeles "sidet" või "ühendust".

Jaapan ja Eesti on sedavõrd kauged riigid, kuid ometi on neis lisaks erinevustele ka midagi sarnast. Jaapani restorani Yui omanik Satoshi Takano ja direktor Shintaro Takakura kommenteerisid: "Eestlaste ja jaapanlaste suur erinevus on töö- ja eraelu lahus hoidmine. Kui Jaapanis on sage nähtus, et peale tööd minnakse kolleegidega koos välja aega veetma, siis Eestis see nii levinud pole. Üldiselt aga on eestlased ja jaapanlased sarnased oma iseloomujoonte poolest – häbelikud, kannatlikud ja külalislahked."

Kuidas aga Yuis seda sidet luuakse? Menüüst leiab nii autentset jaapani toitu kui ka fusionit eesti köögiga. Aga palju enamatki! See on elamus! Nagu üks klient on kunagi öelnud: astunud Yui uksest sisse, unustas ta, et väljas on Tallinna kesklinn tiheda liikluse ja lörtsisajuse ilmaga, see kõik oli elamus.

Kuidas satub eestimaalane põnevaid jaapani toite sööma ja kas üldse? Teenindajad toovad välja, et viimasel ajal tuntakse Jaapani toitude vastu eriti huvi – Yui restorani uksest astutakse sisse ja päritakse, mida jaapanipärast võiks proovida. "Oleme keskendunud traditsioonilistele Jaapani asjadele. Kes tulevad, need juba tahavad kuulda Jaapani toidu eripäradest," nendib üks teenindajatest.

(Tiina Kõrtsini)

Kõigepealt mekkisime traditsioonilisi Jaapani suppe. Neid valmistatakse umbes kuus tundi ning kõik koosnevad sealihast ja nuudlitest. Kuigi supi kõrval on kena lusikas, siis kipuvad jaapanlased suppi sööma luristades. Naised kasutavad lusikat rohkem.

Välja on toodud degusteerijate kommentaarid.

TONKOTSU RAMEN

- Minu jaoks oleks võinud veidi soolasem olla. Ideaalne aga neile, kes pole väga suured soolase toidu austajad.

- Siin sees on hõrk liha ja maitselt on tunda, et kõrge kvaliteediga.

- Maitses nagu vana hea klassikaline sealihapuljong.

- Maitsed on ideaalselt paigas.

- Tore on see, et nuudleid on hästi palju!

(Tiina Kõrtsini)

TANTAN MEN

- Olen ülimalt positiivselt üllatunud. Mõnusalt vürtsine, aga ei pane liialt suud õhkama.

- Söön hea meelega tulevikus veel.

- See on omapärase maitsega. Ilmselt on kasutatud mingit maitseainet, mida ma varem proovinud ei ole.

- Piisavalt vürtsikas.

- Seesamiseemned lisavad toreda maitsenüansi. Soovitan proovida!

- Ma arvan, et see sobiks ideaalselt talvisel ajal õuest tulles lõunasöögiks. Soojendab seest!

- Esimese hetkega tundub, et supp on veidi pähklimaitsega, kuid siiski mitte. Huvitav mekk.

MISO RAMEN

- Siin sees oli muna, mis maitses tõeliselt hästi!

- Muna maitses teistmoodi – ilmselt mingid maitseained – nii et seegi oli põnev elamus.

- Lõhn oli omamoodi, seega pelgasin proovimist. Aga maitse üllatas – see oli mahe ja hea.

- Muna on soolane! Tervet muna ei tasu ühekorraga sisse ampsata.

- Supis on ka maisi, mis mulle väga meeldis.

(Tiina Kõrtsini)

SHOYU RAMEN

- Tummine ja põnev maitseelamus!

- Algul olin selle proovimises üsna kahtlev, aga siis ikkagi katsetasin. See oli tõeliselt hea üllatus. Mulle maitses!

- Minu varasem kokkupuude jaapani köögi osas on piirdunud vaid sushiga. Aga täna sain teada, et seal leidub palju muudki põnevat!

- Liha maitse ei domineeri.

(Tiina Kõrtsini)

TEISYOKU STIILIS BALANSSEERITUD LÕUNA

- Praad on esteetiliselt hea väljanägemisega.

- Sealiha oli nii mõnusalt krõbe. Mitte liiga rasvane, vaid täpselt paras.

- Sealiha oli maheda maitsega.

- Riis meenutas natuke sushi riisi – tundub, et see on samamoodi tehtud.

- Väga hea valik lõunasöögiks.

- Korralik lõunasöök – liha, riis ja juurviljad. Isegi lilleke oli kaunistuseks pandud! Nii armas!

- Tavaliselt ma sealiha ei armasta, kuid seda mekkisin natuke. Meeldis.

(Tiina Kõrtsini)

NIGIRI JA HOSOMAKI

- Mulle meeldib Yui sushi puhul see, et see on autentne. Kokad on ise Jaapanist pärit. Nad teavad, mida teevad.

- Ma polnud varem nigirit proovinud – see tähendab siis, et riisiga koos on vaid kala. Mõtlesin, et see on igav maitseelamus, aga õnneks eksisin.

- Hosomaki on kindla peale minek. Suurepärane ja Yui restoran tegi seda väga hästi.

- Sushit maitstes võib olla kindel, et see on värske. Väga mõnus!

- Sushi on ilusasti serveeritud – tekitab rõõmu süüa!

- Yui restoranis sushi söömiseks antud pulgad on kõige ilusamad, mida olen Tallinnas näinud!