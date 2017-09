Eile eelnõu riigikogule üle andnud peaminister Jüri Ratase sõnul on riigieelarve Eesti elu parandamise üks olulisemaid tööriistu. „Valitsuse soov on vähendada ebavõrdsust ja liikuda senisest tasakaalustatuma ühiskonna poole,“ rääkis Ratas riigikogus. „Selle saavutamisele on suunatud nii maksuvaba tulu reform, tervishoiureform kui ka kohalike omavalitsuste tulubaasi tõus, samuti mitmed olulised ja liiga kaua edasilükatud investeeringud.“ Ratas kõneles, et võitluses ebavõrdsusega ei ohverdatud senist edu või majandusarengut. Valitsusjuhi hinnangul on võrdsem ühiskond ühtsem ja tugevam ning tugevam ühiskond kasvab kiiremini.

„Mina ei ole riigieelarve eelnõuga absoluutselt rahul,“ ütleb riigikogu liige Aivar Sõerd. „Majandus kasvab järgmisel aastal prognooside kohaselt 3,3 protsenti ja selline kasv ei kesta kaua. Kuidas me katame järgmistel aastatel praeguse valitsuse kehtestatavaid püsikulusid, kui majanduse kasv aeglustub, makse laekub vähem ja Euroopa Liidu toetusraha kahaneb? Praegune valitsus käitub tõesti nii, et pärast neid tulgu või veeuputus.“

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on majandusolukord paranenud ja tänu sellele sai eelarve koostatud tasakaalule väga lähedase, vaid 0,25protsendilise defitsiidiga ning hiljemalt aastaks 2020 peaks eelarve taas tasakaalus olema. Peaminister lisas, et ülejäägiga eelarve tuleb aastal 2021 kindlasti.

Sõerdi sõnul on valitsusele teinud kavandatava puudujäägi pärast märkusi nii Eesti Pank kui ka eelarvenõukogu, rääkimata mitmest majandustegelasest. "Vaatamata tulude väga kiirele kasvule jääb valitsussektori eelarve rahandusministeeriumi prognoosi järgi 2018. aastal nii nominaalsesse kui ka struktuursesse puudujääki,“ teatab Tartu ülikooli majandusprofessori Raul Eametsa juhitav eelarvenõukogu. „Ettevõtte tulumaksu laekumise prognoosi peab eelarvenõukogu liialt optimistlikuks. See suurendab riski, et eelarve puudujääk tuleb planeeritust suurem.“

Maksukoormus tõuseb

„See on üle jõu elamise eelarve,“ põrutab Sõerd. „Võetakse kasutusele eelmiste aastate reservid ja kulutatakse tuleviku arvelt. Defitsiiti võib põhjendada ju oluliste investeeringutega, kuid tegelikult ei ole need nii suured. Näiteks 2012. aastal oli riiklike investeeringute suurus 6,4 protsenti SKPst, järgmisel aastal aga 5,7 protsenti SKPst. See on ikka päris suur vahe.“

Suured kulutused pöörab minister Tõniste eelarve plussiks: „Mul on hea meel selle üle, et järgmisel aastal paljulapseliste perede toetused kasvavad; et tänu majanduskasvule kasvab kaitsejõudude eelarve 26 miljoni euro võrra; et saab päästjatele, politseinikele, tolliametnikele rohkem palka maksta; et haridusvaldkonnas õpetajate palgatõus jätkub.“

„Valitsus ütleb, et võrreldes 2016. aastaga maksukoormus ei tõuse, aga miks ei võrrelda tänavuse aastaga?“ heidab Sõerd valitsusele ette keerutamist eelarve teemal. „Kui selle aastaga võrrelda, siis tuleval aastal maksukoormus suureneb.“

Riigieelarve eelnõus on riigi järgmise aasta kulude ja investeeringute maht 10,58 miljardit eurot ja tulude maht 10,33 miljardit eurot. Kulud ja investeeringud kasvavad 2017. aastaga võrreldes 922 miljoni euro võrra ehk 9,5 protsenti ning tulud kasvavad 986 miljoni euro võrra ehk 10,6 protsenti. Riigieelarve suunab 3,1 miljardit eurot sotsiaalvaldkonda; 1,4 miljardit tervishoidu ning ühe miljardi haridusse. Kaitsevaldkond saab 26 miljonit eurot rohkem kui mullu ehk 528 miljonit eurot, ja see on suurim kaitse-eelarve Eesti ajaloos.

Mis on valitsuse meelest uues eelarves head?

Madala ja keskmise palgaga töötajate maksuvaba tulu määr tõuseb 500 eurole. Kuni 1200 eurot teenivatele inimestele jääb kuni 64 eurot kuus rohkem raha kätte. Riigi tulu väheneb 182 miljonit eurot.

Olulised taristuinvesteeringud 56,7 miljonit eurot, nende seas lairiba jaotusvõrgu väljaehitamine ja Haapsalu raudtee esimese etapi ehitus.

Teedemajandusele 227 miljonit eurot: sealhulgas ehitatakse Tallinna–Tartu maantee kuni Mäoni neljarealiseks, Tallinna ringtee Jüri–Väo lõigus, Tallinnas Reidi tee, Haabersti ristmik ning Väo liiklussõlm.

Kaitsekulutused 2,11 protsenti SKPst. Kaitsevõime tugevdamisele lisanduvad NATO liitlasüksuste vastuvõtuks vajalikud investeeringud.

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks 34 miljonit eurot, lühenevad ravijärjekorrad. Mittetöötavate vanaduspensionäride sotsiaalmaksu maksab riik.