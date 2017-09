Muinasjutte on Estonia kohta lendu lastud hiiglasuur pilv. Muinasjutule on iseloomulik udusus ja võimatud sündmused. Neid ei tõestata ega lükata ümber, neid usutakse. Tõde aga on lõpparuandes. Et õnnetuse põhjuste kohta midagi kindlat teada saada, tuleb andmed sealt võtta, sest teisi paraku pole. Kõik muu on vaht, väljamõeldised, oletused, muinasjutud.

Komisjon oli soliidne. Õnnetuse uurimise ühiskomisjonis oli kas liikmena või eksperdina ametis kolmest riigist vähemalt kaheksa kaugsõidukaptenit, neli tehnikadoktorit, kolm laevaehitusinseneri, kaks kõrget politseiametnikku. Nende käsutuses oli 134 pääsenu 258 tunnistust. Kas keegi suudab ette kujutada, et niisugune komisjon tuleb kokku, istub maha, vahib lakke ja asub muinasjutte kirjutama?

Lõpparuannet pole keegi ümber lükanud. Kuigi paljud seda (lugemata) ei usu. Lõpparuannet ei saagi ümber lükata mees tänavalt, olgu ta kas või bioloogiaprofessor, teoloogiadoktor või ajalooakadeemik. Vaja on veelgi soliidsemat komisjoni, milles oleks näiteks neljast riigist kümme kaugsõidukaptenit, viis tehnikadoktorit, neli laevaehitusinseneri jne. Kindlasti jõuaks see samale järeldusele, mis eelminegi. Uut uurimist pole vaja enne, kui vana pole ümber lükatud.