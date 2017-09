Kõnealuse juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus, mida viib läbi Põhja prefektuur. Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokurör Merike Tikk ütles, et menetlus on algusjärgus ning kuna tunnistajate ülekuulamised on veel pooleli, pole võimalik menetluse üksikasju avalikustada.

Ööl vastu pühapäeva hukkus Harjumaal Tallinna-Narva maantee 19. kilomeetril keskealine naine, kellele otsa sõitnud isiku leidmiseks palus politsei pealtnägijate abi. Tänaseks on selgunud, et naisele otsa sõitnud autojuht oli kohe pärast avariid ise politseiga ühendust võtnud ja teatanud, et sõitis otsa metsloomale.

„Sõidukijuht on kriminaalasja raames oma ütlusi andnud,“ kinnitas ringkonnaprokurör Merike Tikk.

Tänaseks on tuvastatud, et õnnetuse ajal sõitis naisele otsa sõiduk Toyota Land Cruiser ning veel kaks sõiduautot on naisest üle sõitnud.

„Sõidukid ja autojuhid on tuvastatud, nende ülekuulamine on pooleli. Saan veel lisada, et esialgsetel andmetel olid jalakäijal tumedad riided seljas ning tal polnud helkurit,“ sõnas prokurör Tikk.

Menetluse andmeid saab prokuratuur avalikkusega jagada pärast uurimise lõppu.

Politsei: Helkurita jalakäijat on maanteekiirusel pea võimatu märgata

Politseist öeldakse, et tegemist ei ole esimese jalakäija surmaga lõppenud õnnetusega Jõelähtme vallas. Need ei ole juhtunud küll täpselt samal kilomeetril, kuid sündmuskohad asuvad lähestikku - vanem mees kaotas paari aasta eest elu Tallinn-Narva maantee 22. ja noor naine 26. kilomeetril.

Õnnetused on toimusid pimedal ajal.

"Pimedus teeb kergliiklejate märkamise väga raskeks. Eriti keeruline on näha jalakäijat asulavälisel valgustamata teelõigul. Iga rattur ja jalakäija peab aru saama, et helkurita ja valgusallikata on maanteekiirusel neid pea võimatu õigeaegselt märgata. Piisab kui kas juht või jalakäija teeb vea ning traagiline õnnetus ei ole enam teoreetiline võimalus, vaid reaalsus," ütleb PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Loigo lisab, et maanteedel on kiirused suured ja eksimuse hinnaks on elu. "Soovitan maanteede ääres kõndijatel helkureid rohkem kui üks ning lisaks ka valgusallikas. Turvalisuse tagamiseks tuleb omaltpoolt ära teha kõik vajalik ja natuke enamgi."