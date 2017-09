Kõlab uskumatult, aga statistika järgi on naist petnud meestest vähemalt pooled ka oma igapäevases suhtes õnnelikud ja rahulolevad. See kinnitab selgelt, et afääri tekkimiseks ei pea olema sugugi õnnetus ja lõppevas suhtes.

2. Nad petavad elumuutuste korral, millega nad ei suuda toime tulla.

Kas on jälle tulemas juubel ja vanus passis hirmutab? Kas on kaasa rase? Või laps sündinud ja pereelu rütm sassis?

3. Osad tahavad kogeda seksuaalselt mõnd veidrust või täita unelma.

On palju asju, mida tahaks proovida ja katsetada, kuid sageli ei soovi inimesed eksperimenteerida oma kallimaga.

4. Tekkis turvaline võimalus.

5. Mõni tahab saada kindlust, et temas on endiselt see miski, mis vastasoole meeldib.

6. Teatud ringkondades on petmine osa elustiilist.

7. Mõni usub, et vahel harva armukest pidada on nagu autasu või kingitus raskemate perioodide eest .

8. Afäär on ju põnev ja erutav.

Afääri puhul on ju oht, et võid vahele jääda. Mõni vajab oma ellu sellist põnevust.

9. Osad tunnevad, et ei suuda oma partnerile kõigist vajadustest ja soovidest rääkida. Nii jõuavadki nad kellegi teise juurde.

10. Teadus on tõestanud, et osadel meist on olemas geen, mis muudab selle inimese altimaks oma kaaslast petma. See pole küll vabandus, aga siiski.