ETVs jooksnud menuka BBC draamasarja „Doktor Foster“ nimitegelase elu muutub tundmatuseni, kui tekib kahtlus, et tema mehel on kõrvalsuhe. Nimiosatäitjale Suranne Jonesile on olukord tuttav – aastaid tagasi tekkis tal kolleegiga afäär, mis purustas tema toonase kooselu.

Gemma Fosterit kehastav 39aastane Suranne Jones väljendas hiljutises Sunday Timesi usutluses lootust, et „Doktor Fosteri“ vaatajad mõistavad, millist kahju võivad kõrvalhüpped teha. „Loodetavasti mõtlevad inimesed enne lahutust või salasuhtesse astumist nüüd põhjalikumalt järele.“ Näitlejanna kinnitas, et ekraaniabikaasa truudusetus on tema ja ta poolteiseaastase poja isa, ajakirjatoimetaja Laurence Akersi abielu üksnes tugevdanud.

Kuid Briti kõmuleht Daily Mail paljastab, et aastaid tagasi oli Suranne ise pikantses armukolmnurgas. 2003. aastal kihlus ta IT-spetsialisti Jim Phelaniga, kuid juba järgmisel aastal hülgas mehe nägusa näitleja Jonathan Wratheri pärast, kes oli mänginud populaarses telesarjas „Coronation Street“ tema armukest. Suranne oli saanud rolli seriaalis juba 2000. aastal. Brünett meesiludus Wrather mängis seal 2002–2003. Daily Mail avaldas samast aastast pärit foto, kus Suranne istus spordivõistlustel Jimi ja Jonathani vahel ning naeris südamest Jonathani jutu peale, samal ajal kui Jim mornilt kõrvale vaatas. Kahe kolleegi armuloost ei saanud siiski asja ning 2005 mindi lahku.

Ekraanielu võib ka teistmoodi tegelikkusesse kanduda. Simon Fosteri osatäitja Bertie Carvel (40) tunnistas äsja Radio Timesi intervjuus, et kardab oma turvalisuse pärast. On ju temast saanud televisiooni vihatumaid mehi. „Olen teadlik, et nende miljonite seas, kes „Doktor Fosterit“ vaatavad, on tõenäoliselt üks-kaks sellist, kes minul ja tegelaskujul vahet ei tee. „Tean, et internetis räägivad inimesed, kui väga nad Simon Fosterit vihkavad. Küllap seab see mind ohtu.“