„Ma olen eluaeg tahtnud filmi teha, aga 39aastaselt tundsin, et vara veel – mul ei ole kindlust öelda, et jah, elu on selline ning nüüd ma seda usun,“ tunnistab koomik Henrik Normann, kellel on praegu käsil oma elu esimese mängufilmi võtted. Elu ise mängis Henriku lauale loo, millest sünnib mängufilm „Elu hammasratastel“. „Mõtlesin, et äkki see ongi nüüd siis lõpuks see lugu!“

Lugu, mis lausa karjus filmiks saamise järele, tuli Henriku juurde salamisi ja tiidsal sammul. „Tegime tantsubändile Respekt muusikavideoid ning tuli juttu Eesti süldibändide elust ja nende kadalipust,“ kõneleb Henrik. „Mismoodi nad tantsitavad inimesi terved nädalavahetused, kuidas käib pjedestaalile pääsemine ning tähelepanu saamine, raadio edetabelisse jõudmine ning rahva armastuse pälvimine.“ Respekti liikmete jutustused osutusid nii haaravaiks, et esiotsa plaanitud dokumentaalfilm kasvas märksa ambitsioonikamaks ettevõtmiseks.