Mõni aeg tagasi teatas tänavune Eurovisioni võitja, et tema tervis on väga halb ning on aeg anda oma keha teaduse kätesse. Nüüd teatab Portugali meedia, et mees ootab südamesiirdamist ning on selle nimekirjas esimene.

Juba nädal tagasi kirjutas Portugali ajakirjandus, et 27aastane Salvador on Santa Cruzi haiglas, sest kannatab kaugelearenenud südamepuudulikkuse all. Ajaleht Correio da Manhã kirjutab nüüd, et mees ootab elupäästvat operatsiooni, mille käigus talle siirdataks uus süda.

„Salvador on nimekirja eesotsas,“ ütleb ajalehele Portugali kardioloogiasihtasutuse president Manuel Carrageta. Mees ütleb, et laulja ei ole kellestki niisama ettepoole saanud, sest tema olukord on juba niigi kriitiline ja mees on kaua oodanud. Kardioloog sõnab, et Salvador Sobral on pideva jälgimise all ja ootab sobivat doonorit. Sobiv doonor on alla 35aastane ajusurnud mees, kelle veregrupp ja erinevad koemarkerid peavad doonori omaga sobima. Samuti võiksid doonori pikkus ja kaal olla siirdatavaga sarnased, kirjutab ajaleht.

Salvador andis juba septembri algul teada, et tema tervis on kehvapoolne ning ta peab mõneks ajaks muusikaareenilt taanduma. Mees kirjutas, et on aeg oma keha anda teaduse hoolde ning pole teada, kui kaua see aega võtab. 8. septembril andis Salvador lahkumiskontserdi, et oma fännidega mõneks ajaks hüvasti jätta. „Ma panen kogu teie armastuse karpi ja hoian seda seal. Loodan, et see mahu ära,“ ütles Salvador kontserdil, kuhu publik oli kaasa võtnud valged südamekujulised õhupallid.

Oma viimase kontserdi andis Salvador 9. septembril. Koos õega kandis ta laval ette Eurovisioni võidulugu, mille esitus muutus aga mehe jaoks nii emotsionaalseks, et ta puhkes nutma ning laulu esitas lõpuni hoopis publik.