Kas telekas keeldub mõningaid kanaleid näitamast ja närv on juba täitsa must? Ära karda, sellele on lihtne seletus: sel nädalal on Eestit kimbutamas ülilevi, mistõttu võib telepilti edastav antenn olla häiritud.

Sel nädalal esineb Eestis ja Skandinaavia riikides üsna intensiivse iseloomuga ülilevi, mis võib põhjustada häireid antenni abil vaadatava telepildi vastuvõtus.

Prognooside järgi on ülilevi mõju suurim nädala keskel ning esineb seda erineva tugevusega üle terve Eesti. Ülilevi tõttu levivad raadiolained atmosfääris ettenähtud ulatusest oluliselt kaugemale, põhjustades seetõttu mitmesuguseid häireid vastuvõtukvaliteedis.

Kui antenniga televiisorit vaatavate inimeste telepilt hakib, hangub või esineb muid häireid, siis suure tõenäosusega peitub põhjus just ülilevis.

Ülilevi kaarti vaata SIIT!