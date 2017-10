Pulmade eel on pruutpaaril tõeliselt kiire – tuleb teha palju valikuid alustades peopaigast ja bändist kuni pisikeste detailideni - näiteks millised on kohakaardid või kuidas ära saata pruudi neiupõlve nimi. Vahet pole, kas sul on juba lapsest saadik plaan valmis, kuidas pulmapäev välja võiks näha või hakkad hoopis kõike nullist planeerima – ettevõte PulmaDisain abistab nõu ja jõuga.

Vastavalt noorpaari soovidele aitab PulmaDisain kas täisteenusega (korraldades pulmad algusest lõpuni) või on abiks vajalike planeerimise ja korralduse osadega (näiteks dekoratsioonid, pulma järelvalve, detailide organiseerimine või viimase hetke toimingud).

Erinevad isikupärased detailid pulma juures annavad laulatusele ja peole oma näo ja muudavad teie pulmapäeva veelgi erilisemaks. Soovitan noorpaaridel mõelda julgelt ja pidada meeles, et tegemist on teie päevaga ja see päev võiks olla täpselt selline nagu teie kaks seda soovite - sõbrad, vanemad ja sugulased on tore kaasata ettevalmistusprotsessi, kuid lõplikud otsused tehke ikka enda südame järgi!

PulmaDisaini või mõne teise sarnase ettevõtte teenuseid soovitan noorpaaridel kasutada just seetõttu, et nii jääb teile pulmade eel ja pulmapäeval rohkem aega nautida ning vähem stressi pisiasjade üle.

PulmaDisain pakub ka erinevaid käsitööna valmivaid tooteid, kodulehel on ka näha väike valik näidiseid, kuid enamus lahendusi sünnib siiski koostöös noorpaariga vastavalt värvi- ja stiilieelistustele.

Vaata julgelt galeriis ning kodulehel www.pulmadisain.ee leiduvaid pilte ning võta ühendust kirjutades aadressil info@pulmadisain.ee!