Hispaania valitsus teatas, et nurjab jõudu kasutades Kataloonias pühapäevale planeeritud iseseisvusreferendumi. Kataloonia võimud aga kinnitavad, et referendum toimub igal juhul. Olukorra pingelisust kinnitab seegi, et Hispaania peaminister Mariano Rajoy otsustas jätta tulemata reedel Tallinnas toimuvale Euroopa Liidu tippkohtumisele ning juhib sel ajal hoopis Madridis valitsuse istungit.

Hispaania võimud kinnitavad, et Kataloonias 1. oktoobrile kavandatud siduv iseseisvusreferendum on vastuolus põhiseadusega, sest Kataloonia on Hispaania osa ning ei saa omal algatusel eralduda. Madridist vaadatuna saaks Kataloonia iseseisvuda vaid siis, kui see kiidetakse heaks üleriigilisel rahvahääletusel.

Hispaania autonoomse piirkonna Kataloonia pindala on Eestist väiksem (32 108 ruutkilomeetrit), kuid rahvaarv (7,5 miljonit) oluliselt suurem. Kataloonia lahkulöömisel kaotaks Hispaania 16% elanikkonnast, viiendiku majandustoodangust ja neljandiku ekspordist.