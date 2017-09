Iirimaal on raseduse katkestamine põhiseadusega keelatud pea kõigil juhtudel. Järgmise aasta mais või juunis, vaid nädalad enne paavsti visiiti Iirimaale, toimub riigis rahvahääletus, mille tulemus võib abordi legaliseerida.

The Guardian kirjutab, et 2018. aasta mais või juunis - täpne kuupäev pole veel paigas - korraldatakse Iirimaal rahvahääletus, milles saab anda hääle raseduse katkestamise seaduslikkuse või praeguse põhiseadusliku abordikeelu poolt. Praegu kehtiva põhiseaduse järgi on loode juba kodanik ja raseduse katkestanud naine võib kuni 14 aastaks vangi minna. Välismaal abordi tegemine iiri kodanikule keelatud pole. Nii reisivad tuhanded iirlannad igal aastal Suurbritanniasse, et protseduur seal ära teha.

1983. aasta põhiseadusemuudatust, mis andis lootele kodanikustaatuse, toetas tol ajal umbes 67 protsenti ehk kaks kolmandikku iirlastest. Praegu tohib rasedust katkestada vaid juhul, kui see ohustab ema elu.

Ehkki Iirimaal võeti näiteks 2015. aastal vastu samasooliste abielu lubav seadus, on abort katoliiklikus riigis endiselt väga vastuoluline teema. Kirik on jõuliselt seadusemuudatuse vastu, paljud kodanikud aga peavad praegust olukorda naisi ahistavaks. Referendum viiakse läbi vahetult enne paavst Franciscuse külaskäiku Iirimaale.