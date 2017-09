Ice Cream Express on Eesti esimene jäätise catering! See on loodud, et pakkuda jäätist ja jäätisetooteid pidudeks-erinevateks koosviibimisteks. Rõõmuga tullakse kohale nii sünnipäevadele, avamistele, väliüritustele suvepäevadele, laatadele, pulmadesse, külapäevadele, juubelitele jne.

Väliüritusteks on Ice Cream Expressil mobiilsed jäätisemüügi punktid, nii autod kui ka ratastel kioskid ja vajadusel telgid. Siseüritustel katavad nad laua, millelt võib leida erinevaid tooteid jäätistest ja selle juurde lisandid.

Mida pakutakse? Ice Cream Express lubab:

Oleme alati valmis kaasa minema huvitavate ideedega ja pakkuma kõike, mida jäätisega teha annab ja elamusi kingib.

- Pehme masinajäätis (plombiir): vanilli, šokolaad jne

- Pallijäätis 8 põhisorti: mango, banaan, šokolaad, tiramisu, pistaatsia, maasika sorbett, mustika-põldmarja, piparmünt. (Saab ka teisi sorte, mis Premia sortimendis)

- Pakendatud tükijäätis: Premia sortimendist

- Jäätisekokteilid: jäätis+ploomimahl, õunamahl jne.

- Smuutid: Suvemix, Troopiline

Jäätist serveerime vahvlites või erineva suurusega topsides. Kokteile ja smuutisid serveerime 400ml ja 600ml topsides – vajadusel saab alati ka klaasides.

Info ja tellimine, helistades numbril 50 65 699.