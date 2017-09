Kohalikele elanikele tekitavad räpased ja ümbrust saastavad asotsiaalid suurt meelehärmi. Lisaks kipuvad ebakaines olekus kodutud omavahel kaklema ning möödujaid tülitama. Samuti kipuvad asotsiaalid hõivama trammi- ja bussipaviljonid – seal nii magatakse, sõneldakse kui ka rahuldatakse oma ihuhädasid. Kohalike sõnul on suur miinus see, et turuputkades on saadaval odav piiritusjookide, odekolonnide ja muu samalaadse joogikraami valik. Turult saadakse ka kasutatud riideid ja päeva lõpus ehk ka üht-teist söödavat.

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on tegemist sotsiaalse probleemiga, millele tuleks lahendus leida koostöös riigi ja linnaga. Samas on keeruline sundida sotsiaalmajutusüksustesse inimesi, kes seda selgelt ei soovi.

„Minu suurim soov on siit ilmast võimalikult kiiresti kaduda,“ ütles üks kodututest, kes oma sõnul olevat käinud ka psühholoogilisel nõustamisel. „Psühholoog ütles mulle, et kui sul on hulkuripisik sees, siis ei aita ei kodu ega töökoht. Olete ise lugenud hulkur Rasmuse või Tom Sawyeri seiklusi. See on haigus, millega kaasneb alkoholism, mitte vastupidi. Vähemalt minuga on nii,“ oli mehe kurb tõdemus.