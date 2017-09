„Ta võtaks rõõmuga kevadel oma sõbrakese jälle suvilasse enda juurde ja talvised ülalpidamiskulud on perenaine nõus kompenseerima. Kui teisiti ei saa, on memm nõus koera ka päriseks ära andma.“

„“Vanainimesed ei suuda enam talviti oma maakodus olla ning on sunnitud kolima linna ühetoalisse korterisse. Perenaise südamevalu on valus kõrvalt vaadata, sest ta peab laskma oma neljajalgsele sõbrale surmasüsti teha, kuna ei saa teda ühetoalises korteris pidada,“ seisab naabrinaise kurvas kirjas.

Talvekoerterit otsiv koer on 10-aastane ja meenutab kasvult ja välimuselt hundikoera. Ta on harjunud ketis olema, kuid ööseks on ta lubatud kõrvalhoonesse iluund magama. Seda põhjusel, et kuuti ta omaks ei võtnud.