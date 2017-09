Laupäeval, 23. septembril hullutas klubi Hollywood 22. sünnipäeval rahvast Hollandi staarprodutsent ja DJ Sam Feldt, kes andis Eestis kolmanda live'i. Õhtulehel avanes võimalus nägusa produtsendiga enne esinemist pisut juttu rääkida ning teda ka rajul peol saata. Pärast esinemist piilusime lava taha, et uurida, kuidas mees siinse meeleoluga rahul oli. 6. oktoobril Hollandis oma debüütalbumit „Sunrise“ esitlev Sam Feldt sõnas, et albumi kallal on palju tööd tehtud ning fänne ootavad mitmed üllatused, millest ta veel täpselt rääkida ei saa. Varem Weekendil ja Rock Cafes mänginud Sami sõnul oli meeldiv tagasi Eestis olla. „Mäletan, et Weekend Festival oli väga hea, rahvas tuli hästi kaasa. Minu muusikavideo „Summer on You“ filmiti Eestis ja ma arvan, et paljud inimesed saavad end sellega siduda, mäletavad seda ja laulavad kaasa,“ lisas Sam, et on kuulnud Eestist häid lugusid.

Sam on väljaspool esinemisi näinud ainult Tallinnas toimuvat melu: „Ma olen kuulnud, et teil on väga kaunis loodus ja üleüldse kaunis riik. Kahjuks kõik, milleks mul on olnud eelmistel kordadel aega, oli minna linna peale. Ma sain väga head toitu,“ tõdeb tuntud produtsent, et on näinud küll linna, aga pole väga hästi kogenud selle melu.

Mehe suvi on olnud väga tegus ja tal on olnud nädalas 4-5 esinemist. „Nii see on alati suvetuuridega, lendad ühest linnast teise. Suvi hakkab lõppema ja valmistun Amsterdamis oma korraldatud basseinipeoks. Palju on teha, aga üldiselt hakkab see kaos lõppema ja olen praegu päris puhanud.“ Esinemistest vabal ajal armastab Sam samuti muusikat teha, kuulata, aga ka videomänge mängida. „Katsun veeta sõpradega palju aega ning mõne õlle teha. Olen väga lihtne inimene.“