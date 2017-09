Mees sõidab liftis ja korrutab endamisi: "Kaljukits... kaljukits... kaljukits... või... oli see hoopis lõvi? Eee...jah, lõvi! Lõvi... lõvi...lõvi..." Lift jõuab muudkui allapoole ning mees korrutab endiselt: "Lõvi...lõvi... või ei olnud see lõvi? No mis asi ta siis olla võis? Veevalaja äkki? Jah, veevalaja jah! Veevalaja...veevalaja..."

Lift jõuab esimesele korrusele, uksed lähevad lahti ja mees hakkab juba välja astuma: "Pagan! Või ei olnud see veevalaja. Mis asi see olla võis? Ah, käin kiirelt üleval, küsin üle!" Ta vajutab ülemisele nupule ning sõidab ülemisele korrusele. "Doktor, palun öelge, misasi see mul oli?"– "Mis, mis... Vähk oli teil, vähk!"