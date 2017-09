Kõlakad „Troonide mängu" armupaari Kit Harington ja Rose Leslie kihlumisest vastavad tõele. Näitlejad avaldasid The Timesi veergudel lausa ametliku teate.

Harington ja Leslie võtsid ilmselt eeskuju „Sherlocki“ staarist Benedict Cumberbatchist, kes samuti sel armsalt vanamoelisel viisil oli enda ja lavastaja Sophie Hunteri kihlumisest teatanud.

„Kuulutatakse välja kihlus Worcestershire'st pärit David ja Deborah Haringtoni noorema poja Kiti ning Aberdeenshire'st pärit Sebastian ja Candy Leslie keskmise tütre Rose'i vahel,“ seisis teisipäevase The Timesi kihlakuulutuste veerus.

Jon Snow' ja Ygritte'i osatäitja on kurameerinud 2012. aastast saadik, kuid neil õnnestus oma armulugu kuni eelmise aastani varjata. Nüüdseks on 30aastased näitlejad leivad ühte kappi pannud ja Kit on oma südamedaami sõrme kihlasõrmuse libistanud.

„Kuupäeva pole nad veel paika pannud, aga nad rääkisid eelmisel nädalal perele ja sõpradele kihlumisest,“ kinnitab The Suni allikas.