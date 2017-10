„Järelikult on sellises õppimisviisis midagi valesti... Ka mina õppisin kooli ajal mitmeid võõrkeeli, aga et tunnid tundusid surmigavad, olid ka tulemused kesised,“ meenutab Ojamets, kes tänasel päeval valdab kuut võõrkeelt. Samas avastas ta koolipoisina endalegi üllatuseks, et mõistab saksa keelt üksnes tänu sellele, et vaatas lapsena suure huviga saksakeelseid multifilme. „Aga kuidas see toimus, ma ju ei õppinud sõnu ega käändeid jms?“ imestas ta.

„Võõrkeeles on võimalik õppida suhtlema juba nelja kuuga, kui leida just sulle sobiv õppemeetod,“ kinnitab ta. Mõistagi on Ojamets kursis tüüpiliste vastuväidetega, millest peamine kõlab – keeleõpe võtab liiga kaua aega ja nõuab pidevat tuupimist. Seda uskumust toetab sageli ka paljude isiklik kogemus, sest pikki aastaid koolis õpitud keel ei hakanudki külge.

Nii otsustaski Ojamets n-ö lahti muukida keelte õppimise saladuse ning asus ülikoolis tudeerima romaani keeli. Juba teisel kursusel hakkas ta välja töötama keeleõppe live-metoodikat. Tänasel päeval on ta kindel – kui võõrkeel ei hakka külge, on asi eelkõige meetodis, mitte õpilase võimetes. Ka teadus on näidanud, et viis, kuidas koolis keelt õpetatakse, ei ole inimese mälule sobilik.

Väga oluline on, et inimene õpiks keelt teemade kaudu, mis talle huvi pakuvad. „Mälu tahab jätta meelde asju, millest on kasu ja mille vastu on sul huvi,“ selgitab koolitaja. Näiteks kui 11. klassi spordipoiss õpib prantsuse keelt õpiku järgi, kus domineerivad vanaaegsed kirjanduslikud tekstid, on tema mälus vähe, mis selle teemaga ühilduks. Aga õppematerjali, mis oleks seotud selle noormehe huvidega, näiteks korvpalliga, võtaks tema mälu vastu neli-viis korda paremini!

„Kui õpik on mõeldud kõigi jaoks, ei ole see tegelikult kellegi jaoks loodud,“ leiab keeleekspert.

Ta pole nõus ka sagedase uskumusega, et mõnel lihtsalt pole keele omandamiseks annet või siis pole vanus sobilik, sest pea enam ei võta! „Iga inimene on võimeline igas eas õppima võõrkeelt – ja seda üsna kiiresti!“ kinnitab koolitaja.

Ojametsa sõnul näitavad uuemad uuringud, et inimese aju on väga plastiline ning vanusest hoolimata võib igaüks keelte õppimisega hõlpsasti hakkama saada. Küll aga on vanema inimese mälu teadlikum sellest, mis on talle vajalik. „Kui sa annad küpsemas eas inimesele õppematerjali, mis on tema huvidest kaugel, lükkab mälu seda eemale, sest see ei lähe kokku inimese vajaduste ja huvidega. Ja seepärast tundubki, et talle ei jää enam asjad meelde. Tegelikult on põhjus metoodikas,“ kinnitab keeleteadlane.

Kõiki neid aspekte arvesse võttes on Ojamets viie aasta jooksul välja töötanud programmi www.speakly.me, millel on hetkel viis tuhat kasutajat. „See on keeleõppe teaduslik ja automatiseeritud mudel, mis on tehtud inimese jaoks hästi lihtsaks ja mugavaks,“ märgib selle looja.

Suhtlemisblokist saab üle

Programm suhtleb iga õppijaga personaalselt, arvestab tema õppimistempot, eelnevaid teadmisi jne. Inimesed, kes õpivad selle programmi abil keelt iga päev vähemalt 35 minutit, on nelja kuu pärast võimelised suhtlema mistahes olukorras. „Sageli on inimestel teatud tase, aga nad ei julge ennast väljendada. Ees on justkui blokk, millest võib selle programmi abil isegi pooleteise kuuga üle saada,“ kinnitab programmi autor.

„Kool on olnud minu jaoks pigem justkui uurimisprojekt – kuidas teha asju teisiti. Innovaatorina olen tahtnud inimesi aidata – kui mingi asi ei tööta, tuleb pakkuda välja parem lahendus!“ kõneleb Ojamets. Näiteks on tema sõnul keeltekoolide keeletasemed (A1, B2 jne) väga üldised ega näita, kuidas sa võõramaalasega suheldes tegelikult hakkama saad.

„Võõrkeelt vallates avaneb elus palju uusi (töö)võimalusi ning kasvab enesekindlus ja eneseaustus. Passiivne keeleoskus, kus olulisel hetkel tähtsad sõnad üle huulte ei tule, tekitab palju ebamugavust ja ebakindlust. Aga sellest on võimalik üle saada vaid paari kuuga!“ tõdeb koolitaja.

Aga kui keegi on juhtunud kusagil nägema reklaami, et õpi vaid 24 tunniga võõrkeel selgeks vms, siis see ei vasta kindlasti tõele. „Õpik-padja-alla-meetodeid ei ole olemas. Keele omandamiseks peavad toimuma ka mälustruktuuris teatud muutused, aga see võtab siiski omajagu aega ning olenevalt tasemest on poolteist kuni neli kuud minimaalne aeg,“ rõhutab Ojamets.

Keeleõpet takistavad väärarusaamad

1. Et võõrkeelt tõhusalt õppida, peab minema riiki, kus seda kõneldakse.

2. Paljusid keeli suudavad selgeks õppida vaid geeniused, minul pole annet!

3. Kõige parem õppematerjal on kooliõpikud.

4. Keelte õppimiseks on vaja suurt hulka erinevaid sõnastikke, õpperaamatuid jm.

5. Vanemas eas võõrkeelt õppida ei tasu, sest pea ei võta!