Eesti üks andekamaid disainereid on ligi aasta aega kunstnikunime Youngarlic kandnud Reimo Õun,. 32aastane mees elab 25.-29. septembrini Rotermanni kvartalis Stalkeri käigus, näidates Disainiöö raames oma humoorikat kunsti uues pop-up-kodus. Lisaks valmib kohapeal viis uut pilti, iga päev üks. Õhtuleht käis mehel külas ja uuris, mis on mehe plaanid tulevikus, mis teda inspireerib ja kas argised mured rajalt niitma ei kipu!

Kui Reimo Õun aasta aega tagasi Londonist tagasi Eestisse elama tuli, avastas ta, et tema korter on üle ujutatud. Kindlustusrahade eest soetas disainer 30 vineerist raami, värvi ning kolis metsa ema juurde, et teha oma kätega kunsti. Stalkeri käigus on mehel üleval aasta ajaga valminud kaks seeriat. Klassikaline üks-asi-viis-teiseni magamistoa „Bermuda“ ning stampmõtlemisele viitav „Monday before Sunday“.

Kohapeal valmistab Youngarlic iga päev ühe pildi, millest inspiratsioon pärineb samal päeval ajaloos toimunud sündmusel. Näiteks esmaspäevasel teosel annab Chuck Norris hobusele kolki.

Vaata videot!