Tänavuse sügiskollektsiooni lõiked on aga vabamad ja veel mugavamad, sobides erineva kehakujuga inimestele. Pahkluuni A-lõikelised lühikeste varrukatega efektsetest kangastest nn öösärk-kleidid on nooruslikud ja lõbusad. Pikkade lõhikutega ja vaba lõikega tuunika-kleidid kombineeritult culotte-pükstega jätavad uudse ja kaasaegse mulje.

Kokomo kasutab ka uues kollektsioonis juba omaseks saanud pastelsete toonide kõrval ka musta, valget, kuldset beežhi ja hõbehalli. „Rõivaid disainides on minu jaoks olulised värvid, siluett ja proportsioonid - kui need 3 asja on paigas, siis muu tuleb iseenesest. Mulle meeldib töötada värvidega, sest see on esimene asi mida ma märkan iga asja juures.“

Kuldnõela žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Mari-Liis Saretoki loomingut: „Kokomo väärib tunnustust oskuse poolest ühendada efektsus ja lihtsus, emotsioon ja kantavus. Omamoodi võiks Maril-Liis Saretoki ristida siinsele moeskeenele positiivsuse külvajaks. See pole üldse kerge valik – diibilt tõsine ja tabamatult sügavamõtteline olla näib enamasti palju cool'im. Aga selle päikeselise talendi asjad on ehedalt lustakad ja muretult pilkupüüdvad. Populaarsus kandjate hulgas levib kulutulena, milleski on see noor moelooja ilmselgelt naelapea pihta tabanud!“

Kokomo Collectioni Fall/Winter 2017 (Krõõt Tarkmeel)

Kokomo Collection on naiste vabaaj-a ja ülerõivabränd, mille eestvedajaks ja disaineriks on Tallinna tehnikakõrgkoolis rõivaste tehnilist disaini õppinud Mari-Liis Saretok. 3 aastat tagasi loodud eksperdimentaalbrändi esimene kollektsioon tõi müügile tie-dye stiilis värvilised ja pilkupüüdvad „vitamiinidressid“. Esimese kollektsiooni edu motiveeris Mari-Liisi looma dresside kõrval ka pidulikematele üritustele sobilikke riided kui ka ülerõivaid. Kokomo omanäolist stiili on märgatud nii siin kui sealpool piiri ning alates käesoleva aasta lõpust saab brändi tooteid osta peale Eesti veel ka Lätist, Leedust ja Saksamaalt.