Tallinna Linnavaraamet müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel mitmeid linna erinevates piirkondades asuvaid korteriomandeid ja kinnistuid.

Kesklinnas on alghinnaga 32 800 eurot enampakkumisel Suur‑Ameerika tn 51a-10 korteriomand, alghinnaga 31 400 eurot A. Adamsoni tn 21-11 korteriomand ning alghinnaga 57 400 eurot Koidu tn 118-23 korteriomand, mille reaalosadeks on eluruum üldpinnaga 21,5 m2, eluruum üldpinnaga 20,8 m2 ning eluruum üldpinnaga 38 m2.

Vanalinnas on alghinnaga 30 500 eurot enampakkumisel 1379/6000 mõtteline osa Lai tn 33 // Suurtüki tn 2-10 korteriomandist, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 100 m2. Korteriomandi mõttelise osa võõrandamisel on kaasomanikul ostueesõigus.

Mustamäel on alghinnaga 40 300 eurot enampakkumisel Ehitajate tee 40 // 42 // 44 // 46 36 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 30,1 m2.

Põhja-Tallinna linnaosas Pelgulinna asumis on alghinnaga 20 400 eurot enampakkumisel Timuti tn 10-22 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 14,3 m2 ning alghinnaga 34 900 eurot Puhangu tn 4a-20 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 21,8 m2. Telliskivi tn 39-7 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 19,2 m2, on enampakkumisel alghinnaga 31 800 eurot. Lõime tn 25-20 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 27,3 m2, on enampakkumisel alghinnaga 42 700 eurot ning Turvise tn 9-15 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 40,2 m2, alghinnaga 45 500 eurot. Alghinnaga 42 500 eurot on enampakkumisel Ädala tn 5-49 korteriomandi 1/2 mõtteline osa, korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 75,9 m2.

Enampakkumisel on ka 22/100 mõtteline osa Kopli tn 90-14 korteriomandist. Korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 126,3 m2. Mõttelise osa alghind on 19 100 eurot. Tallinna linna ainuvalduses ja kasutuses on tuba, mille kohta on sõlmitud korteriomandi kasutamise ja valdamise korra kokkuleppe, mis on kantud kinnistusraamatusse. Tuba ei ole kasutusse antud ja on rahuldavas seisukorras.

Nõmme linnaosas asuva Sihi tn 26 kinnisasja 1/2 mõtteline osa on enampakkumisel alghinnaga 200 000 eurot. Elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu pindala on 2204 m2. Kinnistul asub 2-korruseline hoone ehitisealune pinnaga 344,8 m2 ning suletud netopinnaga 668,4 m2. Sihi tn 26 kinnisasja kaasomanikul on kinnistu võõrandamisel ostueesõigus.

Lasnamäel on alghinnaga 210 000 eurot enampakkumisel Punane tn 68 kinnisasi - ärimaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 3798 m2. Punane tn 68 kinnisasjale on seatud hoonestusõigus Kiili Laod OÜ kasuks. Kinnisasi on koormatud ostueesõigusega hoonestaja kasuks ning kinnistul asuv hoone on hoonestusõiguse oluliseks osaks.

Põhja-Tallinna linnaosas asuv Laevastiku tn 2a kinnisasi – elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu pindalaga 781 m2 - on enampakkumisel alghinnaga 69 800 eurot. Laevastiku tn 2a kinnisasi paikneb ranna või kalda piiranguvööndis. Laevastiku tänav jääb miljööväärtusega alale. Krundil paiknevad garaažid ja sanitaarsõlm. Alghinnaga 8100 eurot on enampakkumisel Ankru tn 5 elamumaa sihtotstarbega kinnisasi pindalaga 393 m2. Kinnistul paikneb halvas seisukorras garaaž.

Pirita linnaosas asuv hoonestatud elamumaa sihtotstarbega Pähkli tn 8 kinnistu pindalaga 1828 m2 on enampakkumisel alghinnaga 27 030 eurot. Kinnistut koormavad korterihoonestusõigused tähtajaga 50 aastat. Korterihoonestusõiguste omanikel on kinnistu võõrandamisel ostueesõigus.

Kristiine linnaosas asuva Lille tn 3 kinnisasja 1/8 mõtteline osa on enampakkumisel alghinnaga 20 000 eurot. Hoonestatud kinnisasja sihtotstarve on elamumaa ja pindala 600 m2. Kinnistul paikneb 2-korruseline hoone .

Tallinna linnale kuuluv 1/8 mõtteline osa Lille tn 3 kinnisasjast on ajalooliselt väljakujunenud kasutusega ühetoaline korter nr 5. Kinnisasja kaasomanikel on kinnistu võõrandamisel ostueesõigus.

Alghinnaga 29 600 eurot on enampakkumisel Harju maakonnas Raasiku vallas Aruküla alevikus asuv hoonestatud elamumaa sihtotstarbega Männiku tee 29 kinnisasi pindalaga 1475 m2. Kinnistul paikneb halvas seisukorras elamu suletud netopinnaga 76,6 m2. Alghinnaga 29 400 eurot on enampakkumisel Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus asuva Priimula tn 1 kinnistu ½ mõtteline osa. Kinnistu sihtotstarve on elamumaa ja pindala 1180 m2. Ida- Virumaal Kiviõli linnas asuv Võidu tn 10-66 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 31,6 m2, on enampakkumisel alghinnaga 900 eurot.

