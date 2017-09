Enamus naisi soovivad, et mehed panustaks enam kliitori stimuleerimisele, vahendab The Sun.

Uurimuses osalesid naised vanuses 18-94. Ja just see üks vajadus oli see, mis lahutab neid meeliülendavast orgasmist. Oluline on ka märkida, et uuringus osalenud naiste sõnul ei ole seda õiget või valet viisi, kuidas kliitorit stimuleerima peaks. Oluline on asjaga nii-öelda tegeleda.