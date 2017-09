Eesti armastatuimas seriaalis juhtus hiljuti see, mida paljud fännid olid oodanud juba väga kaua: pikaldaselt meestega kimpus olnud Piret sai lõpuks ometi mehele. Küll aga ei näidatud seriaalis paarikese uhkeid ja imekauneid pulmi.

„Ma ei ole selle sarja püsivaataja, aga kujutan ette, et nii igavale ja sisutule sarjale võinuks korralik pulmapäev, paari kena sissekirjutatud intriigiga, küll vürtsi juurde anda. Ja võimaluse sisuturunduseks. Seega on see tõeliselt mage, kui nii värvikas detail varju jäeti,“ sekundeeris teine.