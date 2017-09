Aerosmith jättis ära Lõuna-Ameerika turnee neli viimast kontserti, sest laulja Steven Tyler vajas kiiret arstiabi.

69aastane Tyler tunnistas sotsiaalmeedias, et naasis esmaspäeval pärast Sao Paolo kontserti USAsse. Rokkar kinnitas fännidele, et tema seisund pole eluohtlik, kuid ta vajab kohest ravi, et tulevases kontserdigraafikus püsida.

Aerosmith tegutseb juba 1971. aastast saadik.