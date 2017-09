Proovisime Tarmere OÜ kanepitooteid – röstitud mahedad kanepiseemned, külmpressitud mahe kanepiõli ja spa-mask – ning kirjutasime, mis emotsioone need meis tekitasid.

Röstitud mahedad kanepiseemned

Kanepiseemned kuuluvad nii-öelda superfoodi kategooriasse, sest sisaldavad palju vitamiine, mineraale ja õlisid. Kanepiseemneid saab kasutada smuutides, lisada küpsetistele ja leiva hulka. Samuti jahvatatakse kanepiseemnetest jahu, mis sobib gluteenitalumatuse all kannatavale inimesele.

- Mahedalt kasvatatud koorimata kanepiseemned on superhead nii teleka või arvuti taga krõbistamiseks kui ka erinevate hommikusöökide maitsestamiseks. Mina eelistan neid niisama puhtalt süüa.

- Mõnusalt soolakad ja väga toitvad, juba paarist peotäiest oli kõht mõnusalt täis. Mitte üle söönud, aga täis.

- Smuutide sisse lisandiks on see lihtsalt superlux! Mul on see pakk töölaual ja iga päev nosin. Enam ei pea esimese korruse kohvikus käima pirukaid ostmas, vaid saab näksida suurema nälja korral tervislikke kanepiseemneid.

- Kanepiseemned on minu lemmikud, sest neid saab lisada nii paljudesse toitudesse. Mina olen pannud neid pudru sisse ning täitsa mõnus ja mahe.

- Kuna kanepiseemnetel ei ole konkreetset soolast/magusat maitset, saab neid erinevate toitudega miksida ning muuta tervislikumaks ja toitaineterikkamaks.

- Ausalt öeldes arvasin, et kanepiseemned on pehmemad, aga hoopistükkis krõmpsuvad hamba all. Nii lahe!

Külmpressitud mahe kanepiõli

Kanep sisaldab D- ja E-vitamiine ning tänu sellele ennetab näiteks südamehaigusi, kõrget vererõhku, kõrget kolesterooli, kasvajaid, artriiti. Samuti tugevdab kanepiõli nahka, küüsi, juukseid ja luid ning leevendab premenstruaalseid sümptomeid.

Kanepiõli võiks kasutada toidu sees (salatites, jogurtis, kastmetes, tervisesmuutides, küpsetiste määrimiseks), juua lusikatäis päevas vajalike kasulike ainete omandamiseks; igapäevaseks näo ja keha hoolduseks; lõhenenud ja väsinud kandade hooldamiseks; juuste ravimaskiks.

- Kõigepealt meeldib mulle juba kanepiõli lõhn! Kas on selles midagi pähklist? Ma ei saagi täpselt aru, kuid see on superhea.

- Lisasin selle musta riisi keeduvee sisse. Imeline kooslus. Väga hea, et selline maitsev asi oma kasulike omaduste pärast hiilgab!

- Sobib ideaalselt näiteks salati maitsestamiseks. Mina keetsin tilgakese kanepiõliga tatart ja praadisin köögivilju kõrvale. Äge oli, et sellel on hea maitse, mida ka kergelt valminud roogades tunda. Mulle väga meeldib! Muutis muidu minu jaoks üpris maitsetu tatra huvitavaks kulinaarseks ekskursiooniks.

- Määrisin kanepiõli leivaviilule. See tundus alguses natukene kummaline asi, mida teha, aga sõbranna soovitusel proovisin ära. Jube hea oli!

- Kanepiõli on selline vinge kaks ühes asi, et mekib hää. Saab ka või ja margariini asemel võikude peal kasutada ning samas on väga kasulike omadustega.

- Kindlasti soovitan kõigil oma kodusesse õlimajandusse muretseda ka kanepiõli!

Kanepiõli SPA-mask

Tegemist on nahka sügavalt niisutava ja toitva maskiga. Tänu E-vitamiini rikkalikule sisaldusele on kanepiõlil nahka noorendav toime. Samuti on õlil antibakteriaalne ja põletikuvastane toime tänu klorofüllile. Aitab leevendada nahaprobleeme ja aknet. Koostis: looduslik kanepiõli töötlemata sade, kanepijahu, kanepiõli

- Massi segamine võttis veidi aega, et ta häirivalt vedel ei jääks. See oli ainus miinus. Muidu tõeliselt äge toode.

- Nahk oli juba pärast esimest kasutuskorda mõnus, klaar ja pehme. Meeldib, et mask on loodusliku lõhnaga ning pole mingi kohutav keemiapauk.

- Mulle meeldib maski pisut kooriv efekt. Kindlasti julgen kõigile looduse ja pehme naha fännidele soovitada seda!

Tooteid saab osta Tallinna kaubamajast, Tallinnas asuvast Mahlaveski talupoest, Tartumaal asuvast Andre Juustufarmi poest, Võru Jaagumäe toidukeskusest. Peagi avatakse lett ka Tartu turuhoones.

