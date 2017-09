Viimasel ajal näib, et uueks trendiks kujuneb kõik see, mis on eelmiselt pöörasem, julgem ja sageli ka ebameeldivam. Kas sina tahaksid oma kulmudesse patse punuda?!

Veebis levib foto naisest, kelle kulmudesse on punutud patsid, vahendab The Sun.

Osad kommenteerijad pakuvad, et ehk on tegu ettevalmistusega halloween'iks. Teised imestavad, kuidas keegi võiks taolise välimusega üldse rahva sekka ilmuda. Üks kommenteerija avaldab aga imestust: kas ta on tõesti ainus, keda huvitab vaid üks asi ehk kuidas naine kulmudesse sellised patsid sai. Enamuikule pakuvad punutud kulmud lihtsalt nalja ja naeru.

Mida arvad sina pöörastest kulmudest?