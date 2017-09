President Toomas Hendrik Ilvese pikaajaline pressinõunik ja ka varem ajakirjanikuna töötanud Toomas Sildam sai tööd ERRi uudistetoimetuses. „Toomas Sildam on Eestis täiesti unikaalse kogemuse ja pädevusega ajakirjanik,“ ütles esmaspäevast ERR-i uudiste- ja sporditoimetuse juhina alustav Anvar Samost. „Sildam hakkab ERR-is tööle niiöelda vaba toimetajana, kes on muu hulgas vajadusel analüütiku rollis, tegeleb kolleegide nõustamisega ja panustab uudistetoimetuse projektidesse autorina,“ rääkis Samost ERRile.

„On rõõm tulla tagasi ajakirjandusse, kus olin pikalt töötanud ja kust astusin kõrvale 11 aastat tagasi, kuid millest me vastastikku pole kunagi päriselt lahti lasknud,“ ütles Sildam. „Seejuures on mul eriliselt hea meel liituda just Eesti Rahvusringhäälingu kui usaldusväärse, sõltumatu, professionaalse ja tõhusa avalik-õigusliku meediamaja kolleegidega,“ kommenteeris mees.

Õhtuleht spekuleeris juba augustis, et Sildam võib ERRi ridadesse astuda. Siis öeldi, et just temast võiks saada uue ühendtoimetuse juht, kuhu liidetakse ERRi uudistetoimetus, raadio-, tele- ja portaalide toimetused ja sporditoimetus. Kui Õhtuleht augustis Sildamile helistas, väitis ta, et ei tea midagi. „Ei ole keegi minuga sel teemal ühendust võtnud,“ ütles Sildam, et kuulis juttu alles Õhtulehelt.