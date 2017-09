„Transformerite" sekspomm Megan Fox tõmbas enda peale sotsiaalmeedia viha, avaldades foto, kus tema nelja-aastasel pojal Noah'l on kleit seljas.

Mõni kommentaator sattus seepeale raevu, nimetades Megi halvaks lapsevanemaks, vahendab Popsugar.com. Teine manitses, et las poisid jäägu ikka poisteks. „See on lapse jaoks väga segadusse ajav," arvas üks. „Ühiskond on alla käinud."

Mitmed tõttasid siiski Meganile poolehoidu avaldama, öeldes, et lapsel on seljas ainult kostüüm filmist „Frozen". Kuid paparatsopildid paljastavad, et Megan ja tema abikaasa Brian Austin Green on lasknud nii Noah'l kui ka teisel pojal Bodhil varemgi kleiti kanda.