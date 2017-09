Hispaanias Costa del Solis vahistati eile Vene maffia vastase operatsiooni käigus Solntsevo grupeeringu üks liidritest, Eesti juurtega mees Arnold Tamm.

Solntsevo grupeeringu liikmete vahistamine Marbellas (AFP/Scanpix)

Läbi otsiti neli ettevõtet ning munitsipaalstaadion, kirjutab El Mundo. Solntsevo grupeeringut kahtlustatakse rahapesus.

Väljaande andmeil on vahistatud 11 isikut, nende hulgas Marbella FC jalgpalliklubi president.

2002. aastal kirjutas Eesti Ekspress, et juba aastaid on Vene ajakirjandus miilitsa operatiivandmetele tuginedes nimetanud Arnold Spivakovskit (Tamme) Venemaa mõjukaima maffiastruktuuri, Solntsevo grupeeringu üheks juhiks. Kolmandaks meheks, kelle hallata on rühmituse rahaasjad. Nimi Arnold Tamm või hüüdnimi Arnoša figureerib peaaegu kõikides Venemaa olulisimaid allilmaautoriteete loetlevates nimekirjades.

Kurikuulus allilmategelane on Leningradi oblastis sündinud tõlkija Arnold Tamme poeg.