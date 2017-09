Prints George pole veel kolme nädalatki kooliteed käinud, kuid tal on juba mõõt täis.

Küllap tunduvad igapäevased õpingud nelja-aastasele poisile, kes on saanud mööda ilma rännata, isa helikopteris mängida ja Barack Obamal kätt suruda, liiga igavad.

Prints William tunnistas poja koolitõrksust hiljuti Milton Keynesi linna 50. aastapäeva pidustustel kahe väikese tütre emale. „Williamiga oli nii põnev kohtuda,“ rääkis Louise Smith The Telegraphile. „Ta ütles, et oli just prints George'i kooli viinud ja et too ei tahtnud minna.“