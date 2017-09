Eesti kergejõustikukoondislased kutsuvad noori üle Eesti osalema sarjas „TV 10 olümpiastarti“, mis alustab 47. hooaega nii staadionil kui ka teleekraanil.



Eelmisel hooajal sarjas võistkondlikus arvestuses esikoha saavutanud Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Parksepa Keskkooli tiimid said eile kätte viimase osa võiduauhinnast: põnevad ekskursioonid Kalevi kommivabrikus ja Eesti Rahvusringhäälingu stuudiotes. Sarjast innustust saanud koondislased Gerd Kanter, Liina Tšernov ja Janek Õiglane meenutasid vahvaid elamusi ja kutsusid kõiki kuni 14-aastaseid noori uuel hooajal starti.

„Tähtsal kohal on koostöö ja võistkonna ühtsus,“ tõi kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter välja sarja suurima plussi ja lisas, et kui pole piisavalt õpilasi, siis saab ühineda naaberkooliga ja leida uusi sõpru.

„Ma polnud küll kõige eredam täht, aga tundsin rõõmu, et sain koos sõpradega võistelda. Minu jaoks olid võistlusreisid põnevad,“ ütles keskmaajooksja Liina Tšernov ja lisas, et tal on sarjas osalemisest väga head mälestused.



Praegu on just paras aeg koolides meeskondade moodustamiseks, sest maakondlikud eelvõistlused algavad juba novembrikuus.