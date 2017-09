Kardashianide staarisuguvõsa noorima liikme, 20aastase Kylie Jenneri võimalik rasedus on kõmu- ja sotsiaalmeedia pöördesse ajanud, kuid nüüd lõhkes uus pomm: last ootavat ka Khloé Kardashian!

Ajakirja People allika kinnitusel on Kylie 34aastane poolõde neljandat kuud rase. Oma kallima, NBA tähe Tristan Thompsoniga, on ta koos olnud eelmise aasta septembrist.Värsked paparatsopildid paljastavad, et kõmukaunitar näeb tõesti varasemast kopsakam välja.

Khloéle on see esimene laps, kuid 26aastase Thompsoni ekspruut Jordan Craig tõi mullu detsembris ilmale poja, kes sa nimeks Prince Oliver. „Jah, Khloé ja Tristan ootavad last ja on kohutavalt õnnelikud,“ kinnitab People'i allikas.

Kardashianide klann suureneb uuel aastal vägevalt: ka Kim Kardashian ja Kanye West peaksid jaanuaris saama surrogaatema vahendusel kolmanda lapse.