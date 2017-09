Paljud naised ei taha sel teemal avalikult rääkida, sest tunnevad häbi, kirjutab Your Tango.

Suhte alguses on seks suurepärane. Te tunnete põnevust ja erutust, kuid siis asjad muutuvad. Järsku ei ole suhtes enam seda kirge ja naisel tekib tunne, et ta ei meeldigi enam oma mehele...

Millal te viimati koos lõbutsesite? Koos naersite ja elu nautisite? Naer ja nali on see, mis aitab meil paljutes rasketes olukordades hakkama saada.

6 nippi, kuidas taas oma abikaasa silmis atraktiivseks muutuda.

1. Proovi midagi uut

Astu mugavustsoonist välja ja tee rutiinile lõpp! Kui vaja -võtke kasvõi töölt haigusleht ja minge viimasel hetkel palmi alla puhkama. Spontaansus aitab teil lõõgastuda ja põnevus suhtesse tagasi tuua.

2. Mängige koos Twisterit

Täiskasvanuna unustame mängimise ja muutume igavateks. Twister on hea mäng seetõttu, et toob teid ka füüsiliselt teineteisele lähemale. Puudutused on suhtes olulised.

3. Rääkige, rääkige, rääkige

See kõlab lihtsalt, kuid paljud paarid ei suhtle piisavalt. Rääkimine ei tähenda ainult seda, et koostate koos poenimekirja või arutate laste probleeme ja hommikust logistikat. Tõeline suhtlus on rääkimine ja kuulamine. Sina ja tema.

4. Suhe vajab tööd, vaeva ja pühendumist

Kõik arvavad, et kui oled suhtes ja abiellud, siis kõik loksub iseenesest paika. Tegelikult ei ole see nii. Suhted nõuavad tööd, aega ja pühendumist. Ära karda kallimalt küsida küsimusi, pidada temaga nõu, rääkida oma tunnetest, avaldada soove. Ole kallima ideedele avatud.

5. Lõpetage süüdistamismängud.

Suhte moodustate teie koos. Kompromissid on aluseks, et suhe toimida saaks. Kui loote olukorra, kus saab vaid võita või kaotada, siis saavad lõpuks kõik haiget.

6. Usu, et sa oled seksikas

Kui abikaasa ei pea sind atraktiivseks, siis võib see mõjuda enesehinangule. Vaata end peeglist ja sisenda endale, et sa oled ilus, atraktiivne ja seksikas!