Eelmisel nädalal kirjutasime, et Netflix kustutas enda platvormilt lastemultika „Mesilane Maya“ ühe osa, kuna üks lapsevanem märkas seal peenist meenutavat joonistust. Sama multifilm oli kättesaadav ka Telia kodulehel, nüüdseks on see eemaldatud.

„Paraku tuleb vahel kokku puutuda ka juhtumitega, kus kellegi kohatu nali paneb löögi alla mitmed teised osapooled. Otsustasime kõnealuse episoodi meie valikust eemaldada ning informeerime sellest ka sarja levitajat,“ kommenteeris Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton ERR Menule.

Estinfilmi juht Mati Sepping tõdes, et kogu juhtum oli paras üllatus.