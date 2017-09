USA tudengi Otto Warmbieri (22) vanemad otsustasid avalikustada poja surmaeelse seisundi kohutavad üksikasjad. Fred ja Cindy Warmbier esinesid telekanalis Fox News, kus ütlesid, et põhjakorealased on terroristid ning piinasid nende poega süstemaatiliselt.

(Reuters / Scanpix)

Ameeriklane vahistati 2016. aastal Pyongyangis pärast seda, kui ta oli varastanud hotellist poliitplakati. Noormehele mõisteti teo eest karistuseks 15 aastat sunnitööd. Tänavu juunis saadeti Warmbier aga meditsiinilistel põhjustel koju, kuid mees suri mõned päevad hiljem Cincinnati ülikooli meditsiinikeskuses. Põhja-Korea on eitanud üliõpilase väärkohtlemist, öeldes, et Warmbier sai vanglas toidumürgituse ning tarvitas unerohtu. Sellekohaseid jälgi USA arstid aga ei tuvastanud.

(Reuters / Scanpix)

„See ei olnud õnnetusjuhtum,“ kinnitasid Otto Warmbieri vanemad esimeses intervjuus, mille nad pärast poja surma andsid. Fred ja Cindy kinnitasid, et poja seisundit koomaks nimetada on ebaõiglane.

Vanemate sõnul oli nende poeg pime ja kurt ning tõmbles tugevalt. Lisaks tekitas ta kontrollimatuid ja ebainimlikke helisid. „Ta jõllitas tuimalt tühjusesse,“ rääkisid Warmbierid. Isa sõnul nägi Otto suu välja nõnda, nagu oleks keegi tangide abil tema tagumised hambad ümber tõstnud. Samuti oli noormehe jalal seletamatu arm ning ta kannatas koju naastes kõrge palaviku käes.

Nähtu oli nii kohutav, et noormehe ema ja õde esimese vaatepildi peale lennukist välja jooksid. „Me polnud selleks valmis... Mitte üksi lapsevanem ei peaks üle elama seda, mida meie,“ ütles Cindy. Naise sõnul on andestamatu, et tema poeg pidi nõnda kaua olema üksinduses, ilma, et keegi teda lohutanuks. Cindy sõnul võttis ta end kokku ning jäi oma poja kõrvale kuni viimase surmahetkeni.

Otto Warmbieri ärasaatmine 22. juunil (AFP / Scanpix)

„Põhja-Korea saatis ta koju, sest nad ei tahtnud, et ta sureks nende pinnal,“ on Cindy Warmbier veendunud.

Pere keeldus lahkamisest, kuna nende arvates oli Otto juba piisavalt kannatanud.

(AFP / Scanpix)

Warmbierid otsustasid poja tervisliku seisundi päevavalgele tuua just nüüd, kuna nende arvates on ebaõiglane, et Põhja-Korea püüab end maailmale kannataja rollis näidata.

Usutlust on kommenteerinud ka president Donald Trump, kes kirjutas Twitteris, et tegemist oli suurepärase intervjuuga.