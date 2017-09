Eesti põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul oli 22. septembri seisuga koristatud maksimaalselt 60% põllukultuuride – teravilja, rapsi, kaunviljade – pinnast, mis on tavapäraste oludega võrreldes väga tagasihoidlik tulemus.

„Põllukultuuride saagikus on tänavu olnud õnneks väga hea, mis aitab natuke suuri kahjusid kompenseerida. Siiski on pikalt kestnud sadu ja viljalõikuse hilinemine röövinud viljalt kvaliteedi. See viib omakorda alla saagi müügihinna, kasvatanud hüppeliselt viljakuivatuse ja -koristuse kulusid ning muutnud osa saagist koristuskõlbmatuks. Eriti halvaks hinnatakse Eestis suurtel pindadel kasvatatava herne olukorda, mille saagist suur osa on hävinud,“ sõnas koja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

