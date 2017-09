Eestimaa Loomakaitseliit tegi politseile avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks kasside hukkumisega lõppenud põlengu uurimiseks.

Kahtustuste kohaselt ELLile kuuluv Läänemaa hoiukodu süüdati. Reede öösel tuhaks põlenud kassimajakeses elas kümme kassi, igaühel oma nimi. Ei ole teada, et ükski kass oleks eluga pääsenud. „See majake ei saanud lihtsalt niisama süttida, elektrit seal sees ei olnud ega ka midagi muud, millest tuli oleks võinud alguse saada. Ja kassid ju ei suitseta,“ ei näe hoiukodu perenaine Kaija muud võimalust, kui et kümne kassi elupaigaks olnud kuur võidi reede öösel pahatahtlikult süüdata.Põles ka hoones ja hoone kõrval sõidukis asunud liidule kuulunud vara: kasside veopuurid, kassitoit, pelletid, näitusepuurid, liivakastid, soojustusmaterjal, vineer, tekid, padjad, vaibad, tugitoolid, ronimispuud, kassipesad, kasside ravimid, võrksein. ELLi hinnangul on elusalt põletamine ilmselgelt looma julm kohtlemine karistusseadustiku mõttes, sama seadustiku järgi karistatakse võõra asja rikkumise või hävitamise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju, rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Eeltoodu alusel palub ELL politseil algatada kriminaalmenetlus.