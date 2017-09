Muposse helistanu pidas Solarise keskuse juures Elmet Treieri loodud disainmaja ohtlikuks plekist kujuks, mistõttu ametnikud käisid asja selgitamas.

Läinud nädalal tuli mupo korrapidajale teade, et Solarise ees seisab ohtlik plekist kuju. Kontrollimisel selgus , et tegemist on Solarise keskuse ette paigaldatud miniatuurse disainmajaga, mida turistid uudistavad. Tegemist on disainer Elmet Treieri loominguga, mis kannab nimetust Kõrvits. Terasest tehtud ehitis, mida saab kasutada erineval otstarbel – minihotell, aiamaja, mobiilne kontor, arvutituba jne – nagu fantaasia lubab. Ta on vandalismikindel ja teda saab paigutada aeda, parki, mere kaldale, metsa jne. Jätab urbanistlikus keskkonnas tõesti veidi ufoliku mulje –aknaid tal ei ole, kuid uks oli kutsuvalt lahti, märkis mupo esindaja. Uudishimulikke jagus, enamuses just turistid.