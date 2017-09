Pruuni limaga kaetud pesuruumid, kord nädalas 15 minutit sooja veega dušši, üks seep ja seitse hügieenisidet kolme kuu peale – sellistes tingimustes hoidis riik pool aastat vahi all erootilise massaaži salongi pidanud Leila Eeritsat (45), selgub tema oktoobris ilmuvast raamatust „Neli ruutmeetrit. Kogemata vanglasse“.

Leila Eerits, kes Tallinna vanglas olles pidas päevikut, neab raamatus ära eriasjade prokuröri Leelet Kivioja ja kohtuniku Eha Popova – ta oli jõuetu ja segadusest, sest ei saanud aru, milles tema kuritegu seisnes.

Leila Eerits (Alar Truu)

„Meil Tallinnas pakutakse praegu lingamimassaaži – see on sama, mida meiegi tegime. See lõpeb seksuaalse rahuldusega. Kus see vahe on?“ küsib Leila Eerits ja imestab, et lingamimassaaži pakutakse praegu igapäevaselt teraapiasalongides.

Refereeritud artikkel tervikuna ilmus Eesti Ekspressis.